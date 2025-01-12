Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 10:44

В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света

Более 19 тысяч человек остались без света из-за циклона в Псковской области

В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света из-за циклона «Чарли», который принёс в регион снег и массовые отключения электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«С 4:00 часов утра энергетики ввели особый режим работы. Более 19 тысяч человек в регионе остались без электроснабжения», — рассказал глава региона.

Восстановить основные оборванные линии планируется уже к концу дня. Ведерников также поделился, что количество пострадавших сократится до 5 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют 99 бригад численностью 341 человек. Были подключены все службы, включая МЧС и аварийные бригады дорожников.

Ураган оставил без света более 200 населённых пунктов в российском регионе
Ураган оставил без света более 200 населённых пунктов в российском регионе

Ранее из-за непогоды более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы. Аэропорт уже около шести часов находится под дождём и снегом. В результате задержаны примерно 50 рейсов, из которых около 10 отменены. Работники Пулково трудятся в усиленном режиме: очищают взлётно-посадочную полосу и обрабатывают самолёты противообледенительной жидкостью.

Обложка ©

Telegram / Михаил Ведерников

Алена Пенчугина
  • Новости
  • непогода
  • Происшествия
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar