В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света из-за циклона «Чарли», который принёс в регион снег и массовые отключения электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«С 4:00 часов утра энергетики ввели особый режим работы. Более 19 тысяч человек в регионе остались без электроснабжения», — рассказал глава региона.

Восстановить основные оборванные линии планируется уже к концу дня. Ведерников также поделился, что количество пострадавших сократится до 5 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют 99 бригад численностью 341 человек. Были подключены все службы, включая МЧС и аварийные бригады дорожников.