В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света
Более 19 тысяч человек остались без света из-за циклона в Псковской области
В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света из-за циклона «Чарли», который принёс в регион снег и массовые отключения электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«С 4:00 часов утра энергетики ввели особый режим работы. Более 19 тысяч человек в регионе остались без электроснабжения», — рассказал глава региона.
Восстановить основные оборванные линии планируется уже к концу дня. Ведерников также поделился, что количество пострадавших сократится до 5 тысяч человек. Последствия непогоды устраняют 99 бригад численностью 341 человек. Были подключены все службы, включая МЧС и аварийные бригады дорожников.
Ранее из-за непогоды более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы. Аэропорт уже около шести часов находится под дождём и снегом. В результате задержаны примерно 50 рейсов, из которых около 10 отменены. Работники Пулково трудятся в усиленном режиме: очищают взлётно-посадочную полосу и обрабатывают самолёты противообледенительной жидкостью.
Telegram / Михаил Ведерников