Ураган оставил без света более 200 населённых пунктов в российском регионе

В Новгородской области более 4,5 тысячи человек остались без света из-за сильного ветра, который вырвал с корнем деревья и сломал опоры ЛЭП. Энергетики устраняют последствия разбушевавшейся стихии, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и ТЭК региона.

По данным ведомства, утром из-за порывистого ветра 250 населённых пунктов в 15 муниципалитетах Новгородской области остались полностью без электричества. Сильнее всего пострадали Демянский, Крестецкий и Марёвский районы, где зафиксировано наибольшее число отключений.

«Зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населённых пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работает 43 бригады, 140 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В Новгородской области сотрудники филиала «Россети Северо-Запад» работали над устранением аварии весь день: поднимали с проводов деревья, восстанавливали линии электропередачи. В 50 населённых пунктов, пострадавших от непогоды, свет уже появился. Работы по восстановлению ЛЭП ещё продолжаются.