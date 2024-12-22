Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 02:16

Непогода парализовала пассажирские перевозки на Сахалине

На Сахалине из-за метели закрыли проезд пассажирских автобусов по двум трассам

Движение пассажирских автобусов приостановлено на двух трассах вблизи Южно-Сахалинска из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Первое ограничение затронуло участок с 171 по 222 км автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск. Отменены автобусные рейсы №523 до Углегорска и №527 до Шахтёрска. На указанном отрезке сильный снег, ветер и видимость до 50 м. Схожая картина наблюдается и на участке дороги Южно-Сахалинск – Оха.

«Введены ограничения для движения пассажирского транспорта на федеральной трассе Южно-Сахалинск Оха с 55 по 128 км в Долинском районе. На участке снегопад, сильный порывистый ветер, видимость местами до 50 м», — говорится в сообщении министерства.

Снегопады, ледяные дожди и оттепель: Москвичей предупредили о температурных качелях
Снегопады, ледяные дожди и оттепель: Москвичей предупредили о температурных качелях

Напомним, что в середине декабря сильная метель застопорила движение 500 грузовых автомобилей на границе между Казахстаном и РФ. Длинные колонны грузовиков образовались на пункте пропуска Сырым у российской границы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thomas B Lee

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar