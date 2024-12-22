Непогода парализовала пассажирские перевозки на Сахалине

Движение пассажирских автобусов приостановлено на двух трассах вблизи Южно-Сахалинска из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Первое ограничение затронуло участок с 171 по 222 км автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск. Отменены автобусные рейсы №523 до Углегорска и №527 до Шахтёрска. На указанном отрезке сильный снег, ветер и видимость до 50 м. Схожая картина наблюдается и на участке дороги Южно-Сахалинск – Оха.

«Введены ограничения для движения пассажирского транспорта на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха с 55 по 128 км в Долинском районе. На участке снегопад, сильный порывистый ветер, видимость местами до 50 м», — говорится в сообщении министерства.