Снегопады, ледяные дожди и оттепель: Москвичей предупредили о температурных качелях

В Москве на этой неделе ожидаются резкие перепады температуры, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, со среды на четверг — с 18 на 19 декабря — столичный регион ожидает сильное похолодание, температура может опуститься до минус 15 – минус 20 градусов. Однако уже 19 декабря после полудня температура начнёт постепенно подниматься и достигнет минус 10 градусов. Вечером этого дня также ожидаются снегопады.

«В пятницу ждём снег, температура перейдёт на плюс и потеплеет до плюс 1 — плюс 3 градусов, ждём обледенения, ледяной дождь может быть. За сутки пятницы выпадет до 5 мм осадков», — подчеркнул Ильин в беседе с RT.