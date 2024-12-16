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Регион
16 декабря, 10:19

Снегопады, ледяные дожди и оттепель: Москвичей предупредили о температурных качелях

Синоптик Ильин: В Москве на этой неделе ожидаются резкие перепады температуры

В Москве ожидается резкий перепад температуры. Обложка © Life.ru

В Москве ожидается резкий перепад температуры. Обложка © Life.ru

В Москве на этой неделе ожидаются резкие перепады температуры, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, со среды на четверг — с 18 на 19 декабря — столичный регион ожидает сильное похолодание, температура может опуститься до минус 15 – минус 20 градусов. Однако уже 19 декабря после полудня температура начнёт постепенно подниматься и достигнет минус 10 градусов. Вечером этого дня также ожидаются снегопады.

«В пятницу ждём снег, температура перейдёт на плюс и потеплеет до плюс 1 — плюс 3 градусов, ждём обледенения, ледяной дождь может быть. За сутки пятницы выпадет до 5 мм осадков», — подчеркнул Ильин в беседе с RT.

При этом с субботы на воскресенье вновь похолодает, ночью ожидается до минус 5 — минус 7 градусов, резюмировал синоптик.

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Ранее москвичам пообещали снежок и резкое потепление до 0 градусов из-за циклона. А вот Новый год столица встретит с небольшим снегом и минусовой температурой.

Борис Эльфанд
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