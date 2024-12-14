Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ветра и снегопада
В Дагестане в результате ураганного ветра и сильного снегопада более 50 тысяч жителей остались без электричества. Свет пропал в 28 районах, а также в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске.
В Дагестане произошла авария на ЛЭП из-за ветра и снегопада. Видео © Telegram / Минэнерго Дагестана
«В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 метров в секунду) произошли технологические нарушения (короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи) в электросетевом комплексе республики», — говорится в сообщении Минэнерго Дагестана.
Сейчас электричество работает исправно у большинства потребителей, но в домах более 50 тысяч человек его всё ещё нет. На устранение погодных условий власти вызвали 92 бригады. Все восстановительные работы планируют закончить до конца субботы, 14 декабря.
Ранее Life.ru рассказывал, что недавно без электричества остались жители нескольких районов Приамурья. На Благовещенской ТЭЦ произошло непредвиденное отключение части оборудования. В итоге случилась нехватка мощности в центральной части энергосистемы. Специалисты приняли решение отсоединить потребителей в Благовещенске, а также в Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах.
Telegram / Минэнерго Дагестана