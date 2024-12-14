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Регион
14 декабря, 17:14

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ветра и снегопада

В Дагестане в результате ураганного ветра и сильного снегопада более 50 тысяч жителей остались без электричества. Свет пропал в 28 районах, а также в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске.

В Дагестане произошла авария на ЛЭП из-за ветра и снегопада. Видео © Telegram / Минэнерго Дагестана

«В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 метров в секунду) произошли технологические нарушения (короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи) в электросетевом комплексе республики»,говорится в сообщении Минэнерго Дагестана.

Сейчас электричество работает исправно у большинства потребителей, но в домах более 50 тысяч человек его всё ещё нет. На устранение погодных условий власти вызвали 92 бригады. Все восстановительные работы планируют закончить до конца субботы, 14 декабря.

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Ранее Life.ru рассказывал, что недавно без электричества остались жители нескольких районов Приамурья. На Благовещенской ТЭЦ произошло непредвиденное отключение части оборудования. В итоге случилась нехватка мощности в центральной части энергосистемы. Специалисты приняли решение отсоединить потребителей в Благовещенске, а также в Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах.

Обложка ©

Telegram / Минэнерго Дагестана

Наталья Афонина
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