Несколько районов Приамурья остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ

В Амурской области из-за непредвиденного отключения части оборудования на Благовещенской ТЭЦ введены ограничения на потребление электроэнергии в пяти районах региона, сообщает телеграм-канал Амурские электрические сети.

По информации энергетиков, поломка оборудования привела к нехватке мощности в центральной части энергосистемы. С 9:12 (3:12 мск) специалисты начали отключать потребителей в Благовещенске, а также в Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах. Подача энергии будет восстановлена после устранения неполадок.

Благовещенская ТЭЦ является ключевым объектом энергетической инфраструктуры региона. Она обеспечивает около 85% потребностей Благовещенска в отоплении и вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в Амурской области.