Несколько районов Приамурья остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ
Сбой на Благовещенской ТЭЦ вызвал ограничения энергоснабжения в Амурской области
Энергетик на станции. Обложка © Telegram / Амурские электросети ДРСК
В Амурской области из-за непредвиденного отключения части оборудования на Благовещенской ТЭЦ введены ограничения на потребление электроэнергии в пяти районах региона, сообщает телеграм-канал Амурские электрические сети.
По информации энергетиков, поломка оборудования привела к нехватке мощности в центральной части энергосистемы. С 9:12 (3:12 мск) специалисты начали отключать потребителей в Благовещенске, а также в Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах. Подача энергии будет восстановлена после устранения неполадок.
Благовещенская ТЭЦ является ключевым объектом энергетической инфраструктуры региона. Она обеспечивает около 85% потребностей Благовещенска в отоплении и вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в Амурской области.
А в конце октября в Новосибирске из-за аварийной ситуации на перекачивающей насосной станции ТЭЦ-4 временно остались без теплоснабжения 470 жилых домов, расположенных в Заельцовском и частично в Калининском районе города. К настоящему моменту авария устранена.