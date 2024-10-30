Гидроудар на ТЭЦ-4 оставил без тепла почти 500 домов Новосибирска

В Новосибирске из-за аварийной ситуации на перекачивающей насосной станции ТЭЦ-4 временно остались без теплоснабжения 470 жилых домов, расположенных в Заельцовском и частично в Калининском районе города. Об этом сообщили в мэрии и местном филиале «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Согласно информации аварийно-диспетчерской службы, на Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 произошёл гидроудар, который вызвал прорывы отопления. Работы по устранению последствий идут в многоквартирных домах на улицах Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-ой Шевцовой, Дуси Ковальчук и Тимирязева.

Авария произошла сегодня в 06:30 по местному времени, уточнили в СГК. Компания пообещала восстановить теплоснабжение до 22:30 по местному времени (18:30 мск). На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам. Информация о происшествии также будет направлена в тепловую инспекцию.