Свет пропал у части жителей севера Петербурга после трёх громких хлопков в небе

Свет пропал у части жителей севера Петербурга, а также Всеволожского и Приморского районов Ленинградской области после трёх громких хлопков в небе. По информации Mash на Мойке, всё произошло около семи утра, громкие звуки записали камеры видеонаблюдения.

У части жителей севера Петербурга после трёх громких хлопков в небе. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Издание уточняет, что повредилась ЛЭП 110 кВ. Электроэнергию быстро восстановили, но некоторые дома до сих пор сидят без света. Специалисты «Россети Ленэнерго» проводят экстренные работы, задействованы генераторы.

Как сообщили в Правительстве Санкт-Петербурга, нарушенное электроснабжение домов в Приморском и Выборгском районах планируется восстановить к 17 часам по московскому времени.