В Новосибирске две коммунальные аварии лишили отопления 100 домов

В Новосибирске жильцы более ста домов остались без отопления в результате двух крупных коммунальных аварий. Сейчас городские службы пытаются устранить последствия ЧП. О случившемся сообщил в телеграм-канале депутат горсовета Антон Бурмистров.

«На Ветлужской, 30 начало топить подвал кипятком. Скорее всего прорыв в трассе между бойлерной и домом. Горячую воду отключили (30 и 32 дом) до устранения аварии. <...> На Мухачёва, 10 тоже порыв в трубе. Дом, от которого «отказалась» управляшка. Уже не первая проблема у таких домов», — говорится в тексте сообщения.

Как пояснил местным СМИ начальник отдела ГО и ЧС Советского района города Юрий Перязев, основной прорыв случился у трубы, соединяющей котельную №1 под Бердском с городскими тепловыми сетями.