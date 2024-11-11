В Воронеже треснувший полотенцесушитель затопил пятиэтажку

В Воронеже треснувший полотенцесушитель затопил несколько квартир в пятиэтажке. Подробности инцидента сообщают «Вести» со ссылкой на управу Железнодорожного района города.

Кадры потопа в воронежской пятиэтажке. Видео © Telegram / Типичный Воронеж

Авария произошла 9 ноября в пятиэтажке по улице Артамонова. Сушилка в одной из квартир дала течь, из-за чего прорвало стояк отопления на этаже. После этого горячей водой затопило несколько квартир. На снятых жильцами кадрах видно, как вода льётся с потолков, при этом вёдра и тазы стоят переполненными.

Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам, сроки их окончания пока неизвестны.