«‎Мы задыхаемся!» Московская УК скотчем «починила‎» прорыв канализации в многоэтажке

Жильцы одной из многоэтажек в ЖК «1-й Ленинградский» в Москве пожаловались на управляющую компанию, которая двое суток не может устранить коммунальную аварию. Вместо того, чтобы починить лопнувшую канализационную трубу, рабочие перемотали место прорыва скотчем. Видео с места событий оказались в распоряжении Life.ru.

Потоп в ЖК «1-й Ленинградский». Видео © Telegram / ЖК «1-й Ленинградский»

По словам жителей дома, прорыв случился 9 октября. На сообщения о потопе УК отреагировала спустя несколько часов, когда вода затопила подвалы. Горячее и холодное водоснабжение в здании временно отключили, однако аварию устранять никто не спешил – рабочие приехали лишь спустя сутки для починки труб. Принятые коммунальщиками меры не сработали: приклеенный к трубам скотч не смог удержать воду, и потоп продолжился.

Откачка канализации в ЖК началась лишь 11 октября. По словам жильцов, отходы сливались в ливневку, откуда потом шли в местный пруд. В свою очередь УК обвинила жильцов в «неправильном использовании канализации» и остановке очистного сооружения.