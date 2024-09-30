Россиянам объяснили, как привлечь к ответственности УК за плохую уборку дома

Ответственность за уборку многоквартирных домов несут не только соответствующие рабочие, но и управляющие компании, отметил председатель Союза жилищных организаций Московской области, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин, комментируя ЧП в одном из домов региона.

По данным интернет-издания Regions.ru, речь идёт об уборщице, которая в качестве чистящего средства для зеркала в лифте использовала собственную слюну. По словам эксперта, подобных работников можно привлечь к ответственности.

Так, чаще всего уборщиков на работу нанимает именно УК, которая и должна выдавать необходимый инвентарь, указав в договоре полный перечень работ. Однако бывает так, что один человек убирает большое количество домов и экономит на чистящих средствах.

«Очень часто не хватает уборщиц, и иногда один и тот же человек может осуществлять уборку сразу в 10 домах. Чтобы сэкономить, такой сотрудник не будет расходовать выделенные ему средства», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что использование слюны вместо специальной жидкости — это грубое нарушение не только правил уборки, но и санитарных норм, потому что таким образом можно распространить среди жильцов дома болезни.

Работнику за подобное поведение может грозить увольнение, а ответственным должностным лицам — административный штраф в размере 40-50 тысяч рублей. Поэтому при фиксации, а также если подъезды дома долгое время не убираются, необходимо обращаться в управляющую компанию. Если реакции не последует, то можно оставить жалобу на специальных порталах.