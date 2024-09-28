Отказались от хлопот: Россияне рассказали, сколько в месяц тратят на бытовые услуги

Подавляющее большинство россиян решают все бытовые вопросы в доме — так ответили 73% участников исследования, результаты которого публикует «Газета.ru». Интересно, что данные хлопоты в основном возложены на плечи женщин — 78%.

12% ответили, что делят обязанности по быту между супругами или другими родственниками. 10% респондентов стараются и вовсе не касаться этих проблем. Примечательно, что 81% из них мужчины. А вот 5% участников исследования обращаются за помощью к внешним специалистам — водителям, помощникам и сервисам по уборке.

Так, большинство россиян для данных целей выделяют до 20 000 рублей в месяц, так ответили 32%. Ещё 21% готовы тратить на бытовые услуги до 50 000 рублей. А вот расходы более 100 000 рублей могут себе позволить лишь 10%.

В целом россияне не против отдать свои бытовые заботы на аутсорс. В частности, 32% хотели бы отказаться от готовки в пользу доставки еды. 28% респондентов не желают больше заниматься стиркой, глажкой и уходом за обувью. Навсегда от уборки дома отказались бы 20% участников исследования.