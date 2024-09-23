Химик раскрыл, как использовать водку в быту. И речь не о приёме внутрь

Пить водку вредно, а применять в бытовых целях очень даже полезно. К примеру, спиртной напиток можно использовать в качестве чистящего средства, если нужно убрать пятна жира. Об этом рассказал завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

«Водка в быту поможет избавиться от небольших жирных загрязнений на поверхностях. Плиту или сковороду вымыть не получится, там такой жир, что водкой не обойдёшься. Но и с небольшими пятнами результат неочевиден, так как жиры хорошо растворяются в органических веществах, а в водке лишь 40% процентов спирта», — отметил эксперт.

Также спиртной напиток можно использовать для стерилизации поверхностей вместо хлорки, мирамистина или хлоргексидина, уточнил собеседник NEWS.ru. Химик подчеркнул, что водка не разъедает покрытия, особенно полированные. Однако при работе со старой полировкой лучше сначала проверить эффект на небольшом участке предмета.

А ещё иногда крепкий напиток из-за своего состава может оставлять следы на поверхностях.