Назван «самый русский» алкогольный напиток, вызывающий рак половых органов
Хирург Умнов: Злоупотребление водкой может вызвать рак половых органов
Россиянам назвали популярный и доступный в любом магазине напиток, который может спровоцировать рак половых органов как у женщин, так и у мужчин. Речь идёт о водке, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
По словам врача, «самый русский» алкогольный напиток поражает все ткани и органы человека. В результате те, кто злоупотребляет водкой, редко доживают до 50 лет. Причём болезнь косит всех без исключения.
«Водка разрушает мозг, печень, почки, поджелудочную. Кроме того, она провоцирует рак половых органов из-за вызываемых алкоголизмом гормональных сбоев», — объяснил Умнов.
Хирург добавил, что водка является сильным канцерогеном. Содержащийся в ней этиловый спирт вызывает мутации во всех органах и тканях, с которыми взаимодействует. В зоне особого риска поджелудочная железа, желудок, пищевод и печень.
Рак желудка также может вызвать вредная еда: сосиски, бекон, ветчина, вяленое и копчёное мясо. К аналогичным последствиям может привести курение и чрезмерное потребление соли — более пяти граммов в сутки.