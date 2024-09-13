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13 сентября, 11:03

Назван «самый русский» алкогольный напиток, вызывающий рак половых органов

Хирург Умнов: Злоупотребление водкой может вызвать рак половых органов

Россиянам назвали популярный и доступный в любом магазине напиток, который может спровоцировать рак половых органов как у женщин, так и у мужчин. Речь идёт о водке, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам врача, «самый русский» алкогольный напиток поражает все ткани и органы человека. В результате те, кто злоупотребляет водкой, редко доживают до 50 лет. Причём болезнь косит всех без исключения.

«Водка разрушает мозг, печень, почки, поджелудочную. Кроме того, она провоцирует рак половых органов из-за вызываемых алкоголизмом гормональных сбоев», — объяснил Умнов.

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Хирург добавил, что водка является сильным канцерогеном. Содержащийся в ней этиловый спирт вызывает мутации во всех органах и тканях, с которыми взаимодействует. В зоне особого риска поджелудочная железа, желудок, пищевод и печень.

Рак желудка также может вызвать вредная еда: сосиски, бекон, ветчина, вяленое и копчёное мясо. К аналогичным последствиям может привести курение и чрезмерное потребление соли — более пяти граммов в сутки.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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