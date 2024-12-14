Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 15:24

В Ростове прорвало магистральный водопровод, и город превратился в огромный каток

В Ростове под Ярославлем прорвало магистральный водопровод, улицы затоплены

В Ростове Ярославской области прорвало магистральный водопровод. Коммунальщики отключили холодную воду в городе. В Сети появилось видео с места происшествия.

В Ростове прорвало магистральный водопровод. Видео © VK / Андрей Кузнецов

Дороги в городе затоплены водой, которая пока ещё не успела замёрзнуть и превратила Ростов в большой открытый каток. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить сегодня до 20:00.

«Все средства и силы задействованы для устранения. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20:00», — говорится в сообщении местной администрации в телеграм-канале.

Мощный поток воды с Зеркальных озёр прорвал дамбу на Алтае
Мощный поток воды с Зеркальных озёр прорвал дамбу на Алтае

Ранее в Санкт-Петербурге ночью произошёл прорыв трубы с горячей водой. Троих человек сильно ошпарило, они оказались заперты в машинах посреди потока кипятка. Из-за аварии пришлось перекрывать горячее водоснабжение и отопление.

Обложка ©

VK / Андрей Кузнецов

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar