В Ростове прорвало магистральный водопровод, и город превратился в огромный каток

В Ростове Ярославской области прорвало магистральный водопровод. Коммунальщики отключили холодную воду в городе. В Сети появилось видео с места происшествия.

В Ростове прорвало магистральный водопровод. Видео © VK / Андрей Кузнецов

Дороги в городе затоплены водой, которая пока ещё не успела замёрзнуть и превратила Ростов в большой открытый каток. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить сегодня до 20:00.

«Все средства и силы задействованы для устранения. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20:00», — говорится в сообщении местной администрации в телеграм-канале.