В Ростове прорвало магистральный водопровод, и город превратился в огромный каток
В Ростове под Ярославлем прорвало магистральный водопровод, улицы затоплены
В Ростове Ярославской области прорвало магистральный водопровод. Коммунальщики отключили холодную воду в городе. В Сети появилось видео с места происшествия.
В Ростове прорвало магистральный водопровод. Видео © VK / Андрей Кузнецов
Дороги в городе затоплены водой, которая пока ещё не успела замёрзнуть и превратила Ростов в большой открытый каток. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить сегодня до 20:00.
«Все средства и силы задействованы для устранения. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20:00», — говорится в сообщении местной администрации в телеграм-канале.
Ранее в Санкт-Петербурге ночью произошёл прорыв трубы с горячей водой. Троих человек сильно ошпарило, они оказались заперты в машинах посреди потока кипятка. Из-за аварии пришлось перекрывать горячее водоснабжение и отопление.
VK / Андрей Кузнецов