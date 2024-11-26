ГД приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Российские депутаты в первом чтении одобрили законопроект о переименовании города Ростова, находящегося в Ярославской области, в Ростов Великий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что название Ростов Великий имеет значительное историческое и современное значение. Архивные материалы и научные исследования подтверждают, что город всегда носил именно это имя. Кроме того, название использовали в летописях и научных трудах.

Местные жители несколько раз предлагали переименовать Ростов. По их мнению, такое изменение соответствует историческому и культурному наследию, придавая городу новое, более символичное и важное имя. Необходимые средства на переименование будут выделены из бюджета Ярославской области.