Мощный поток воды с Зеркальных озёр прорвал дамбу на Алтае

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, которая сдерживала воду Зеркальных озёр. В результате была разрушена дорога, соединяющая две части села Шелаболиха, сообщил глава района Александр Шушунов.

Последствия прорыва дамбы в Алтайском крае. Коллаж © Telegram / Александр Шушунов

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озёрах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объём воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена», — написал Шушунов в телеграм-канале.

Прорыв дамбы в Алтайском крае. Видео © VK / Barnaul 22