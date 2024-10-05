Мощный поток воды с Зеркальных озёр прорвал дамбу на Алтае
В Алтайском крае прорвало дамбу, вода разрушила дорогу
Дамба, которую прорвало в Алтайском крае. Обложка © Telegram / Александр Шушунов
В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, которая сдерживала воду Зеркальных озёр. В результате была разрушена дорога, соединяющая две части села Шелаболиха, сообщил глава района Александр Шушунов.
Последствия прорыва дамбы в Алтайском крае. Коллаж © Telegram / Александр Шушунов
«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озёрах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объём воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена», — написал Шушунов в телеграм-канале.
Прорыв дамбы в Алтайском крае. Видео © VK / Barnaul 22
Глава Шелаболихинского района добавил, что в настоящее время на месте случившегося работают специальные службы. Оценивается принесённый ущерб от прорыва дамбы, разрабатываются меры по скорейшей ликвидации последствий ЧП. В администрации района отметили, что транспортное сообщение с населёнными пунктами не нарушено, угрозы объектам инфраструктуры нет. Кроме того, районные власти просят местных жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи, которые не принесут пользы устранению последствий.
Напомним, что в июле произошёл прорыв временной песчаной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Вода подтопила дома в посёлке при шлюзе 11 и в СНТ «Балтийский». В результате ЧП погибли три человека, 11 пострадали. В сентябре на Беломорканале восстановили судоходство после прорыва дамбы.