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10 декабря, 22:31

Москва встретит Новый год с небольшим снегом и минусовой температурой

Леус: В новогоднюю ночь в Москве температура опустится до минус 7 градусов

Погода в Москве перед самым Новым годом будет холодной, но без значительных осадков. 31 декабря столицу накроет умеренный мороз, температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. В ночь на 1 января термометры могут показать до минус 7 градусов. В этот период вероятность небольшого снега составит около 60%.

Как сообщил в Telegram ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погода в новогоднюю ночь в целом будет соответствовать климатической норме. Согласно среднегодовым значениям, температура воздуха днём 31 декабря обычно достигает минус 4,5 градуса, а 1 января столбики термометров опускаются до минус 8 градусов. Высота снежного покрова в Москве в среднем составляет около 19 см.

Отметим, что самым холодным в истории столицы стал Новый год 1978 года, когда температура достигла значения минус 37,9 градуса. Самым снежным же оказался Новый год в 1919-м. Тогда метели погрузили Москву в сугробы глубиной больше полуметра.

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Ранее эксперты рассказали Life.ru, где дешевле всего отметить Новый год в Москве. Наиболее дорогими вариантами стали загородные бани и элитные клубы, тогда как встреча 2025-го в скромных апартаментах не сильно ударит по карману.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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