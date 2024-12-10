Клуб, баня или коттедж? Life.ru выяснил, где дешевле всего отметить Новый год в Москве

Где и как москвичам лучше встретить Новый год, чтобы праздник удался, но не ударил по карману? Life.ru изучил мнения экспертов и подсчитал, во сколько обойдётся торжество в бане, загородном доме, апартаментах или клубе.

По словам продюсера Сергея Дворцова, цены на празднование Нового года в клубах Москвы зависят от «калибра» заведения. В местах среднего уровня новогодняя ночь будет стоить от 20 тысяч рублей с человека. Престижные заведения предложат более интересную программу за 30-40 тысяч рублей. В элитных же клубах, на Рублёвке или в Барвихе, цена за стол может достигать 100-150 тысяч.

«Что касается цен на билеты, они обычно складываются из программы, то есть шоу. Выступление звёзд, световое шоу или другое. Полностью концепция шоу-программы, где участвуют различные артисты, звёзды российской эстрады и не только — не раскрывается. Чем известнее и популярнее артист, тем выше цена на билеты — порядка 20-30-40 тысяч рублей без учёта еды и напитков в клубе. Минимальная цена на депозит — 15-20 тысяч, средняя — 30-50 тысяч, максимум — 100-150 тысяч», — рассказал Дворцов.

Что касается отдыха на полатях с дубовыми вениками, то цены, по данным Банного Союза РФ, могут доходить миллиона рублей в зависимости от формата. В общественных банях, особенно в Москве, стоимость новогоднего праздника начинается от 10 тысяч рублей, но придётся разделить пространство с другими посетителями. Для более приватного отдыха в процедурных банях аренда может обойтись небольшой компании в семизначную сумму. В провинции же аренда бань на Новый год будет стоить от 15 до 50 тысяч рублей.

О шансах встретить 2025-й в загородном коттедже Life.ru рассказала риэлтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Она отметила, что хорошие дома для новогодней ночи арендуются ещё осенью, так как к декабрю все лучшие варианты уже забронированы. Кроме того, хорошие частные дома, как правило, сдаются на более длительный срок — минимум на пять или семь суток, и их аренда в новогодний период обойдется от 100 тысяч рублей. Аренда квартиры на новогоднюю ночь начинается от 8 тысяч рублей, если речь идёт о студии за МКАДом. В центре Москвы однокомнатная квартира с не самым лучшим ремонтом будет стоить от 15 тысяч рублей. По словам эксперта рынка недвижимости Александра Саяпина, в преддверии праздников арендодатели задирают ценники на 200-300%.

«Если дом взять в пределах МКАДа, 150 квадратных метров по площади, то аренда его на новогоднюю ночь будет стоить порядка 150 тысяч рублей», — резюмировал эксперт.

Если вы хотите встретить Новый год в съёмном доме или клубе, бронировать места эксперты советуют уже сейчас — к праздникам цены взлетят ещё выше.