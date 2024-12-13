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Регион
13 декабря, 10:54

Метель взяла в ледяной плен 500 грузовиков на границе Казахстана и России

Пробка из порядка 500 грузовиков образовалась в Казахстане на границе с Россией

Пробка на границе Казахстана и России. Фото © Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана

Пробка на границе Казахстана и России. Фото © Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана

Очередь из порядка 500 грузовых машин образовалась в Казахстане у пункта пропуска Сырым на границе с Россией. Причиной огромной пробки стало ухудшение погодных условий с 12 декабря — сильный снегопад, метель и гололедица, проинформировали в комитете государственных доходов Минфина соседней республики.

«Движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено и, по информации МЧС России, ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря 2024 года. В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий», — предупредили в ведомстве.

Автомобилистам предлагают переждать снегопад с метелью в кемпингах или проехать в Россию через другие пункты пропуска. Сырым расположен в окрестностях города Уральска, а на российской стороне находится пункт пропуска Маштаково. Эта зона является частью автодороги Е121.

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за сильного снега в пятницу, 13-го
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за сильного снега в пятницу, 13-го

А ранее метеоролог спрогнозировал тёплую зиму в европейской части России. По оценке эксперта, жителям Сибири этой зимой следует ожидать температур на 5-10 градусов выше нормы.

Андрей Бражников
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