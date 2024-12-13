Метель взяла в ледяной плен 500 грузовиков на границе Казахстана и России

Очередь из порядка 500 грузовых машин образовалась в Казахстане у пункта пропуска Сырым на границе с Россией. Причиной огромной пробки стало ухудшение погодных условий с 12 декабря — сильный снегопад, метель и гололедица, проинформировали в комитете государственных доходов Минфина соседней республики.

«Движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено и, по информации МЧС России, ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря 2024 года. В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий», — предупредили в ведомстве.

Автомобилистам предлагают переждать снегопад с метелью в кемпингах или проехать в Россию через другие пункты пропуска. Сырым расположен в окрестностях города Уральска, а на российской стороне находится пункт пропуска Маштаково. Эта зона является частью автодороги Е121.