Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за сильного снега в пятницу, 13-го

Департамент транспорта Москвы призывает жителей и гостей столицы использовать метро и городской транспорт для поездок в связи со снегопадом и высоким уровнем загруженности на дорогах в пятницу.

ЦОДД сообщает, что в городе местами идет снег, поэтому рекомендуется передвигаться на метро в течение дня.

В настоящее время наблюдается интенсивное движение на следующих участках: внутреннее кольцо ТТК в районе Автозаводского моста;

внутреннее кольцо ТТК на улице Сущевский Вал;

ТТК в районе Киевского путепровода в обоих направлениях.

Вечером могут возникнуть локальные затруднения в центре города, на ТТК и на выездных магистралях в сторону области. Москвичам и гостям столицы рекомендовали воспользоваться городским транспортом, но если поездки на автомобиле неизбежны, лучше отложить их до более позднего времени — после 19:00.

«Будьте осторожны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и придерживайтесь скоростного режима», — информирует ЦОДД.