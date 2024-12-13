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13 декабря, 08:32

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за сильного снега в пятницу, 13-го

Дептранс рекомендовал москвичам отказаться от личного авто из-за снега в пятницу

Департамент транспорта Москвы призывает жителей и гостей столицы использовать метро и городской транспорт для поездок в связи со снегопадом и высоким уровнем загруженности на дорогах в пятницу.

ЦОДД сообщает, что в городе местами идет снег, поэтому рекомендуется передвигаться на метро в течение дня.

В настоящее время наблюдается интенсивное движение на следующих участках:

  • внутреннее кольцо ТТК в районе Автозаводского моста;
  • внутреннее кольцо ТТК на улице Сущевский Вал;
  • ТТК в районе Киевского путепровода в обоих направлениях.
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Вечером могут возникнуть локальные затруднения в центре города, на ТТК и на выездных магистралях в сторону области. Москвичам и гостям столицы рекомендовали воспользоваться городским транспортом, но если поездки на автомобиле неизбежны, лучше отложить их до более позднего времени — после 19:00.

«Будьте осторожны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и придерживайтесь скоростного режима», — информирует ЦОДД.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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