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28 ноября, 12:57

Названы самые частые проблемы с авто в преддверии зимы

Эксперт Трушкова: Автолюбители в ноябре жаловались на поломки предохранителей

В ноябре автолюбители активно посещают сервисы, чтобы подготовить машины к зимнему сезону. Эксперт Юлия Трушкова рассказала, на какие проблемы с транспортными средствами россияне жалуются чаще всего. В частности, она выделила поломки предохранителей.

«Самая частая причина — сгорел предохранитель. Это происходит ещё и потому, что летом мало кто проходит диагностику данного узла», — подчеркнула собеседница RG.ru.

Также автолюбителей интересуют кузовные работы. С ухудшением погодных условий возрастают риски столкновений, поэтому приходится исправлять как небольшие вмятины, так и серьёзные повреждения. А ещё россияне жалуются на проблемы с топливным фильтром.

Проблемы с аккумулятором тоже сильно беспокоят водителей. Иногда требуется лишь подзарядка, а иногда приходится его менять. Естественно, не менее популярны в ноябре обращения для замены шин на зимнии.

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Ранее россиянам рассказали, как сохранить машину и кошелёк при обращении в сервис. Автоэксперт призвал водителей доверять только проверенным специалистам и параллельно консультироваться с другими мастерами.

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freepik / standret

Борис Эльфанд
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