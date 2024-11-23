Как сохранить машину и кошелёк при обращении в сервис: Советы от автоэксперта

Не специалисту бывает довольно трудно обезопасить себя от обмана при обращении в автосервис. Тем не менее, существуют простые правила, которые могут защитить как машину, так и кошелёк. О них рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он призвал водителей обращаться только в проверенные сервисы, ориентируясь на рекомендации.

Кроме того, специалист рекомендовал всегда тщательно анализировать предложения, которые делают сотрудники автосервисов. Они не имеют права проводить ремонт без предварительного согласования с владельцем машины объёма работ и цен, что закреплено в законе о защите прав потребителей.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что сотрудники автосервиса могут звонить клиентам и объяснять необходимость дополнительных работ. Если владелец не доверяет мнению механиков, он может проконсультироваться с другим специалистом и только потом принять решение.

«На сегодняшний день ремонт стал очень дорогим, как и запчасти, из-за проблем с логистикой. Поэтому любые вмешательства в ремонт надо серьёзно проговаривать», — подчеркнул Моржаретто.