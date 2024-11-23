Винтажный Mercedes-Benz Леонида Брежнева пустят с молотка

23 ноября в Москве пройдёт аукцион «Литфонда», где будет выставлен на продажу уникальный автомобиль Mercedes-Benz 450 SLC. Эта машина является раритетной ценностью XX века — она принадлежала бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Стартовая цена лота составляет 28 миллионов рублей, это подчёркивает его историческую значимость и уникальность. Автомобиль был подарен Леониду Брежневу в 1973 году во время официального визита политика в ФРГ. Эта поездка была связана с подписанием «Московского договора», и дорогой презент стал символом дипломатических отношений между странами. Особенная комплектация Mercedes-Benz 450 SLC делает его еще более ценным для коллекционеров и историков.

После получения автомобиля Брежнев передал его семье министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова. С 1980 года она там и хранилась.

Леонид Ильич Брежнев славился своей страстью к машинам и обладал одной из самых впечатляющих коллекций в Советском Союзе. По различным данным, его собрание насчитывало от 49 до 324 единиц, что для СССР было настоящей редкостью. В отличие от Запада, где коллекционирование автомобилей было распространённым увлечением, в Советском Союзе это считалось исключительным явлением.

Большая часть коллекции состояла из автомобилей производства капиталистических стран, которые официально не поставлялись для открытой продажи в СССР. Многие из этих машин формально числились за аппаратом ЦК, но фактически предназначались именно для Генерального секретаря. Авто хранились в кремлёвском гараже особого назначения, а также на дачах Брежнева в Заречье и Крыму. После смерти политика коллекция была раздроблена и распродана.