В Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды

В Крыму на фоне непогоды и плохой видимости произошло массовое ДТП. На трассе столкнулось сразу 19 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-телеграм-канале прокуратуры региона.

На месте массого ДТП в Крыму работают сотрудники МЧС. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым

«По предварительным данным, 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий на 14-м км 600 м трассы Дубки — Левадки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 19 автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали три человека. В ГУ МЧС по региону отметили, что ДТП произошло неподалёку от села Чистенькое — столкнулись легковые машины и грузовик. На месте работают сотрудники.