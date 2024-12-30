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Регион
30 декабря, 11:18

В Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды

Прокуратура Крыма: 19 автомобилей столкнулись из-за тумана, есть пострадавшие

На трассе в Крыму из-за непогоды столкнулось сразу 19 машин. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

На трассе в Крыму из-за непогоды столкнулось сразу 19 машин. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

В Крыму на фоне непогоды и плохой видимости произошло массовое ДТП. На трассе столкнулось сразу 19 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-телеграм-канале прокуратуры региона.

На месте массого ДТП в Крыму работают сотрудники МЧС. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым

«По предварительным данным, 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий на 14-м км 600 м трассы ДубкиЛевадки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 19 автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали три человека. В ГУ МЧС по региону отметили, что ДТП произошло неподалёку от села Чистенькое — столкнулись легковые машины и грузовик. На месте работают сотрудники.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Армении из-за гололёда произошло столкновение сотни машин на дороге, которое привело к смерти одного человека. Ещё двое были срочно госпитализированы.

Мария Любицкая
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