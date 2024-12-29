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Регион
29 декабря, 11:09

В Томской области легковушка вылетела на встречку и устроила смертельное ДТП

МВД: В Томской области два человека погибли в результате ДТП

Последствия смертельного ДТП в Томской области. Обложка © Telegram / Регион-70 Томск

Последствия смертельного ДТП в Томской области. Обложка © Telegram / Регион-70 Томск

В Томской области автомобиль вылетел на встречную полосу и устроил жёсткое ДТП. В результате столкновения погибло два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Два легковых автомобиля столкнулись на встречной полосе в Томской области. Видео © Telegram / Регион-70 Томск

«29 декабря 2024 года около 15 часов 40 минут в Томском районе произошло столкновение встречных автомобилей Киа Рио и Мазда 6», — говорится в сообщении.

По данным МВД, пассажир и водитель корейской иномарки погибли на месте. Находившиеся в «Мазде» — водитель и два пассажира — доставлены в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Мария Любицкая
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