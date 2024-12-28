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28 декабря, 11:37

«Газель» загорелась в результате массового ДТП на МКАД

360.ru: Четыре автомобиля попали в ДТП на МКАД, пострадал один человек

На 74-м километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП, сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. По данным издания, столкнулись стразу четыре автомобиля, один человек пострадал.

В массовой аварии участвовали «БМВ», «Рено» и две «Газели», одна из которых загорелась. Помимо грузового транспорта, пострадал также человек. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у него перелом предплечья. Спецслужбам удалось локализовать последствия ДТП, обстоятельства которого теперь изучают силовики.

Водитель сломавшегося в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексуса» погиб в ДТП
Водитель сломавшегося в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексуса» погиб в ДТП

Ранее Life.ru опубликовал кадры того, как три фуры устроили жуткое месиво на федеральной трассе под Волгоградом. Кроме того, два человека стали жертвами страшного ДТП с грузовиком в Приангарье. А столкновение с автобусом закончилось для водителя легковушки под Новороссийском мгновенной смертью.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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