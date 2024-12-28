«Газель» загорелась в результате массового ДТП на МКАД
360.ru: Четыре автомобиля попали в ДТП на МКАД, пострадал один человек
На 74-м километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП, сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. По данным издания, столкнулись стразу четыре автомобиля, один человек пострадал.
В массовой аварии участвовали «БМВ», «Рено» и две «Газели», одна из которых загорелась. Помимо грузового транспорта, пострадал также человек. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у него перелом предплечья. Спецслужбам удалось локализовать последствия ДТП, обстоятельства которого теперь изучают силовики.
Ранее Life.ru опубликовал кадры того, как три фуры устроили жуткое месиво на федеральной трассе под Волгоградом. Кроме того, два человека стали жертвами страшного ДТП с грузовиком в Приангарье. А столкновение с автобусом закончилось для водителя легковушки под Новороссийском мгновенной смертью.
Life.ru