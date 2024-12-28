«Газель» загорелась в результате массового ДТП на МКАД

На 74-м километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП, сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. По данным издания, столкнулись стразу четыре автомобиля, один человек пострадал.

В массовой аварии участвовали «БМВ», «Рено» и две «Газели», одна из которых загорелась. Помимо грузового транспорта, пострадал также человек. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у него перелом предплечья. Спецслужбам удалось локализовать последствия ДТП, обстоятельства которого теперь изучают силовики.