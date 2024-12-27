Столкновение с автобусом закончилось для водителя легковушки под Новороссийском мгновенной смертью

Под Новороссийском случилось жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП с автобусом под Новороссийском. Обложка © Telegram / 23 МВД

«Сегодня утром на автодороге Краснодар-Верхнебаканский 55-летний водитель Volkswagen Sharan, в нарушение ПДД, выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «Новороссийск-Крымск». После удара автобус съехал с проезжей части в кювет, пассажиров в автобусе не было», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель машины умер на месте, пассажиры легковушки были госпитализированы. Среди пострадавших есть ребёнок.