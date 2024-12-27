Столкновение с автобусом закончилось для водителя легковушки под Новороссийском мгновенной смертью
Под Новороссийском водитель легкового авто погиб после столкновения с автобусом
Летальное ДТП под Новороссийском. Обложка © Telegram / 23 МВД
Под Новороссийском случилось жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП с автобусом под Новороссийском. Обложка © Telegram / 23 МВД
«Сегодня утром на автодороге Краснодар-Верхнебаканский 55-летний водитель Volkswagen Sharan, в нарушение ПДД, выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «Новороссийск-Крымск». После удара автобус съехал с проезжей части в кювет, пассажиров в автобусе не было», — говорится в сообщении.
Сообщается, что водитель машины умер на месте, пассажиры легковушки были госпитализированы. Среди пострадавших есть ребёнок.
Ранее на юге Москвы произошла серьёзная авария. В ДТП попали автобус, пожарная машина и три легковых автомобиля.