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Регион
26 декабря, 19:26

Водитель сломавшегося в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексуса» погиб в ДТП

Кадры с места ДТП. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Кадры с места ДТП. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В припаркованный на проезжей части в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексус» ударил другой автомобиль. Водитель сломавшейся иномарки погиб, сообщила столичная прокуратура.

Мужчина 1999 года рождения получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия. Автомобиль, который врезался в него, оказался марки «Вольво».

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», — говорится в сообщении.

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Ранее в московском районе Ясенево перевернулась фура с водкой, она наехала на отбойник. Водителя с травмами доставили в больницу. Стоимость разбитых бутылок пока неизвестна.

Артём Гапоненко
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