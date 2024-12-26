Водитель сломавшегося в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексуса» погиб в ДТП
Кадры с места ДТП. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В припаркованный на проезжей части в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексус» ударил другой автомобиль. Водитель сломавшейся иномарки погиб, сообщила столичная прокуратура.
Мужчина 1999 года рождения получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия. Автомобиль, который врезался в него, оказался марки «Вольво».
Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», — говорится в сообщении.
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