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27 декабря, 13:36

Два человека стали жертвами страшного ДТП с грузовиком в Приангарье

В Иркутской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

В Приангарье произошло ДТП с автобусом и грузовиком. Фото © Telegram / Александр Дубровин

В Приангарье произошло ДТП с автобусом и грузовиком. Фото © Telegram / Александр Дубровин

Около села Покосное в Иркутской области произошла крупная авария. Автобус с пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине. О происшествии рассказал мэр Братска Александр Дубровин.

Пассажирский автобус следовал из Братска в Тулун. Сейчас на место ДТП отправили другой автобус, чтобы забрать людей. Подробности аварии предстоит выяснить, на месте работают оперативные службы. В районе места происшествия плохо работает мобильная связь. Мэр города в беседе с ТАСС уточнил, что в аварии погибли два человека, ещё двое пострадали.

Ранее смертельное ДТП произошло под Новороссийском. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим в Крым.

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Полина Никифорова
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