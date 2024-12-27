Два человека стали жертвами страшного ДТП с грузовиком в Приангарье
В Иркутской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы
В Приангарье произошло ДТП с автобусом и грузовиком. Фото © Telegram / Александр Дубровин
Около села Покосное в Иркутской области произошла крупная авария. Автобус с пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине. О происшествии рассказал мэр Братска Александр Дубровин.
Пассажирский автобус следовал из Братска в Тулун. Сейчас на место ДТП отправили другой автобус, чтобы забрать людей. Подробности аварии предстоит выяснить, на месте работают оперативные службы. В районе места происшествия плохо работает мобильная связь. Мэр города в беседе с ТАСС уточнил, что в аварии погибли два человека, ещё двое пострадали.
Ранее смертельное ДТП произошло под Новороссийском. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим в Крым.