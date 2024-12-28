Три фуры устроили жуткое месиво на федеральной трассе под Волгоградом — видео
На трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием трёх фур и автомобиля
На 725-м километре трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, произошло массовое ДТП с участием трёх фур и легкового автомобиля. Пресс-служба управления МВД по региону поделилась кадрами с места аварии.
На записи видно, что все участники дорожного происшествия получили серьёзные повреждения. Кабину одного из грузовиков сорвало с колёсной базы, а передняя часть легковушки оказалась полностью раздавлена.
Кадры с места аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
В результате происшествия пострадал два водителя, которые были экстренно госпитализированы. За их жизнь борются медики.
«На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На участке дороги движение затруднено, организовано реверсивное движение», — отметили в МВД.
Ранее Life.ru писал о страшном ДТП в Иркусткой области. Там автобус с пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине. К сожалению, не обошлось без жертв.
Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области