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Регион
27 декабря, 22:23

Три фуры устроили жуткое месиво на федеральной трассе под Волгоградом — видео

На трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием трёх фур и автомобиля

На 725-м километре трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, произошло массовое ДТП с участием трёх фур и легкового автомобиля. Пресс-служба управления МВД по региону поделилась кадрами с места аварии.

На записи видно, что все участники дорожного происшествия получили серьёзные повреждения. Кабину одного из грузовиков сорвало с колёсной базы, а передняя часть легковушки оказалась полностью раздавлена.

Кадры с места аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате происшествия пострадал два водителя, которые были экстренно госпитализированы. За их жизнь борются медики.

«На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На участке дороги движение затруднено, организовано реверсивное движение», — отметили в МВД.

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Ранее Life.ru писал о страшном ДТП в Иркусткой области. Там автобус с пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине. К сожалению, не обошлось без жертв.

Обложка ©

Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Анатолий Цейко
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