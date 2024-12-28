Три фуры устроили жуткое месиво на федеральной трассе под Волгоградом — видео

На 725-м километре трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, произошло массовое ДТП с участием трёх фур и легкового автомобиля. Пресс-служба управления МВД по региону поделилась кадрами с места аварии.

На записи видно, что все участники дорожного происшествия получили серьёзные повреждения. Кабину одного из грузовиков сорвало с колёсной базы, а передняя часть легковушки оказалась полностью раздавлена.

Кадры с места аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате происшествия пострадал два водителя, которые были экстренно госпитализированы. За их жизнь борются медики.

«На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На участке дороги движение затруднено, организовано реверсивное движение», — отметили в МВД.