Грузовик смял четыре машины в Петербурге, есть пострадавшие

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге произошла авария. Водитель грузовика столкнулся с четырьмя легковушками, стоящими на светофоре. Об этом рассказали в полиции Петербурга. В ДТП пострадали 33-летний водитель «Фольксвагена», а также две пассажирки возрастом 30 и 59 лет.

«Установлено, что 48-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом столкнулся с остановившимися на светофоре четырьмя автомобилями: «Фольксваген Поло», «Газель», «Греат Волл» и «Шкода Рапид», — пояснили в полиции.

Пострадавших отвезли в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Инцидент произошёл у дома 48 корпус 1.