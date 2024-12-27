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27 декабря, 10:09

Грузовик смял четыре машины в Петербурге, есть пострадавшие

На Дунайском проспекте Петербурга произошло ДТП с участием грузовика

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге произошла авария. Водитель грузовика столкнулся с четырьмя легковушками, стоящими на светофоре. Об этом рассказали в полиции Петербурга. В ДТП пострадали 33-летний водитель «Фольксвагена», а также две пассажирки возрастом 30 и 59 лет.

«Установлено, что 48-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом столкнулся с остановившимися на светофоре четырьмя автомобилями: «Фольксваген Поло», «Газель», «Греат Волл» и «Шкода Рапид», — пояснили в полиции.

Пострадавших отвезли в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Инцидент произошёл у дома 48 корпус 1.

Ранее в Подмосковье столкнулись легковушка и автобус. В результате ДТП погибли три человека: водитель легковушки и два его пассажира. Авария произошла по вине легкового автомобиля — он выехал на встречную полосу. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Водитель сломавшегося в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексуса» погиб в ДТП
Водитель сломавшегося в Лефортовском тоннеле в Москве «Лексуса» погиб в ДТП
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Life.ru

Полина Никифорова
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