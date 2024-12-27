Грузовик смял четыре машины в Петербурге, есть пострадавшие
На Дунайском проспекте Петербурга произошло ДТП с участием грузовика
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге произошла авария. Водитель грузовика столкнулся с четырьмя легковушками, стоящими на светофоре. Об этом рассказали в полиции Петербурга. В ДТП пострадали 33-летний водитель «Фольксвагена», а также две пассажирки возрастом 30 и 59 лет.
«Установлено, что 48-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом столкнулся с остановившимися на светофоре четырьмя автомобилями: «Фольксваген Поло», «Газель», «Греат Волл» и «Шкода Рапид», — пояснили в полиции.
Пострадавших отвезли в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Инцидент произошёл у дома 48 корпус 1.
Ранее в Подмосковье столкнулись легковушка и автобус. В результате ДТП погибли три человека: водитель легковушки и два его пассажира. Авария произошла по вине легкового автомобиля — он выехал на встречную полосу. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
Life.ru