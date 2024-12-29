В Армении более сотни автомобилей попали в ДТП, один человек погиб

В Араратской области Армении произошло столкновение свыше сотни автомобилей из-за сильного гололёда. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

«ДТП произошло около 08:00 (07:00 по мск) на 2-3-километровом участке автодороги Ереван — Ерасх в районе общин Масиса и Мармарашена», — говорится в сообщении.