В Армении более сотни автомобилей попали в ДТП, один человек погиб
Shamshyan: В Армении более сотни автомобилей столкнулись из-за гололёда
Момент массового ДТП на дороге в Армении. Обложка © Telegram / SHAMSHYAN
В Араратской области Армении произошло столкновение свыше сотни автомобилей из-за сильного гололёда. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
«ДТП произошло около 08:00 (07:00 по мск) на 2-3-километровом участке автодороги Ереван — Ерасх в районе общин Масиса и Мармарашена», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал о страшном ДТП в Иркусткой области. Там автобус с пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине. К сожалению, не обошлось без жертв.