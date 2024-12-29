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29 декабря, 07:54

В Армении более сотни автомобилей попали в ДТП, один человек погиб

Shamshyan: В Армении более сотни автомобилей столкнулись из-за гололёда

Момент массового ДТП на дороге в Армении. Обложка © Telegram / SHAMSHYAN

Момент массового ДТП на дороге в Армении. Обложка © Telegram / SHAMSHYAN

В Араратской области Армении произошло столкновение свыше сотни автомобилей из-за сильного гололёда. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали. Об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

«ДТП произошло около 08:00 (07:00 по мск) на 2-3-километровом участке автодороги Ереван — Ерасх в районе общин Масиса и Мармарашена», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал о страшном ДТП в Иркусткой области. Там автобус с пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине. К сожалению, не обошлось без жертв.

Мария Любицкая
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