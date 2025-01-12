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12 января, 09:01

Приостановка полётов в аэропорту Пулково продлена до нормализации погодных условий

В петербургском аэропорту Пулково продолжается задержка рейсов до нормализации погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своём телеграм-канале.

«Возобновление полётов ожидается после нормализации погодных условий. Приостановка приёма и отправки рейсов продлена», — говорится в сообщении.

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Напомним, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничил приём и отправку самолётов. Сообщается, что это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin

Николай Рюмин
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