Приостановка полётов в аэропорту Пулково продлена до нормализации погодных условий

В петербургском аэропорту Пулково продолжается задержка рейсов до нормализации погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своём телеграм-канале.

«Возобновление полётов ожидается после нормализации погодных условий. Приостановка приёма и отправки рейсов продлена», — говорится в сообщении.