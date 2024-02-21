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21 февраля, 00:29

Карлсон раскрыл, какую сумму Джонсон запросил за интервью

Карлсон: Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по теме Украины

Американский журналист Такер Карлсон и экс-премьер Британии Борис Джонсон. Обложка © flickr / Gage Skidmore / shutterstock

Американский журналист Такер Карлсон и экс-премьер Британии Борис Джонсон. Обложка © flickr / Gage Skidmore / shutterstock

Американский журналист Такер Карлсон рассказал об условиях, при которых бывший британский премьер Борис Джонсон согласился на интервью с ним. По словам экс-ведущего Fox News, политик был готов побеседовать с ним и разъяснить позицию по Украине за миллион долларов.

В интервью интернет-изданию Blaze Карлсон рассказал, что после его беседы с президентом России Владимиром Путиным Джонсон назвал его "орудием Кремля". Сразу же после этого журналист отправил запрос на интервью с экс-премьером. Изначально экс-телеведущий получил отказ, однако позднее ему выдвинули условие.

"В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", — признался Карлсон.

В этой связи Карлсон напомнил, что не так давно брал интервью у Путина и миллион долларов у него за этот разговор не просили.

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Напомним, 9 февраля вышло интервью президента Владимира Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.

Оксана Попова
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