Карлсон раскрыл, какую сумму Джонсон запросил за интервью

Американский журналист Такер Карлсон рассказал об условиях, при которых бывший британский премьер Борис Джонсон согласился на интервью с ним. По словам экс-ведущего Fox News, политик был готов побеседовать с ним и разъяснить позицию по Украине за миллион долларов.

В интервью интернет-изданию Blaze Карлсон рассказал, что после его беседы с президентом России Владимиром Путиным Джонсон назвал его "орудием Кремля". Сразу же после этого журналист отправил запрос на интервью с экс-премьером. Изначально экс-телеведущий получил отказ, однако позднее ему выдвинули условие.

"В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", — признался Карлсон.