Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов
Экс-премьер Британии Джонсон снялся в украинской комедии
Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон снялся в украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом рассказал другой актёр кинокартины Юрий Горбунов. В соцсетях он опубликовал фото и видео Джонсона со съёмок, где тот говорит на украинском языке. В частности, на кадрах он произносит лозунг украинских националистов.
Джонсон на съёмках украинского фильма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorbunovyuriy
«Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме», — написал Горбунов в подписи к видеоролику.
Ранее США обозлились на Бориса Джонсона за высказывание о сути украинского конфликта. Американские СМИ назвали его «идиотом». Экс-премьер Британии заявил, что западные страны ведут конфликт с Россией руками Киева.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorbunovyuriy