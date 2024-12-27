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Регион
27 декабря, 16:21

Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов

Экс-премьер Британии Джонсон снялся в украинской комедии

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон снялся в украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом рассказал другой актёр кинокартины Юрий Горбунов. В соцсетях он опубликовал фото и видео Джонсона со съёмок, где тот говорит на украинском языке. В частности, на кадрах он произносит лозунг украинских националистов.

Джонсон на съёмках украинского фильма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorbunovyuriy

«Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме», — написал Горбунов в подписи к видеоролику.

Ранее США обозлились на Бориса Джонсона за высказывание о сути украинского конфликта. Американские СМИ назвали его «идиотом». Экс-премьер Британии заявил, что западные страны ведут конфликт с Россией руками Киева.

Джонсон назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией
Джонсон назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorbunovyuriy

Полина Никифорова
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