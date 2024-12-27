Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон снялся в украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом рассказал другой актёр кинокартины Юрий Горбунов. В соцсетях он опубликовал фото и видео Джонсона со съёмок, где тот говорит на украинском языке. В частности, на кадрах он произносит лозунг украинских националистов.