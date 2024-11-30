Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в крайне бесстыдной форме изобличил всю суть украинского конфликта, организованного для прокси-войны с Россией. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Это не заставило Джонсона задуматься или стыдиться. Он призвал европейцев отправить больше оружия на Украину. Его грубая откровенность также не вызвала никакого возмущения или осуждения. Идиот Джонсон, по сути, подтвердил то, о чём предупреждала Россия, как о сути конфликта на Украине — войны под руководством США с использованием украинского пушечного мяса», — сказано в материале.

Авторы также отметили, что Европа стала «рабской игрушкой» в руках Вашингтона и европейских элит в рамках конфликта с Россией, исходом которого может стать «ядерный Армагеддон».