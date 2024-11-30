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30 ноября, 09:21

«Идиот Джонсон»: В США обозлились на «лучшего друга Киева» после признания о России

SC: Заявление Джонсона о прокси-войне подтверждает позицию РФ

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в крайне бесстыдной форме изобличил всю суть украинского конфликта, организованного для прокси-войны с Россией. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Это не заставило Джонсона задуматься или стыдиться. Он призвал европейцев отправить больше оружия на Украину. Его грубая откровенность также не вызвала никакого возмущения или осуждения. Идиот Джонсон, по сути, подтвердил то, о чём предупреждала Россия, как о сути конфликта на Украине — войны под руководством США с использованием украинского пушечного мяса», — сказано в материале.

Авторы также отметили, что Европа стала «рабской игрушкой» в руках Вашингтона и европейских элит в рамках конфликта с Россией, исходом которого может стать «ядерный Армагеддон».

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Ранее в интервью Борис Джонсон признался, что Запад ведёт войну с Россией чужими руками. Тогда он отметил, что Лондон несёт ответственность за положение Украины, которая воюет, по сути, для него. В связи с этим он призвал отправить туда западные войска. Политологи, однако, видят в словах британского политика корысть.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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