В откровениях Джонсона о прокси-войне Запада против России нашли его личную выгоду

Слова Бориса Джонсона об участии Запада в прокси-войне с Россией свидетельствуют о его желании вернуться в большую политику. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов.

«Он человек с огромными амбициями, который всегда гордился тем, что ему удалось решить такую задачу, как вывести Великобританию из ЕС, а потом его взяли и выкинули. Ему дали какую-то мифическую должность координатора помощи Украине, на которой он непонятно чем занимался. Теперь Джонсон хочет вернуться, поэтому всё время о себе напоминает», — высказался эксперт в беседе с Инфо24.

Светов добавил, что в Великобритании растёт недовольство налоговой политикой, которую проводят лейбористы. Из-за этого граждане королевства требуют досрочной отставки действующего премьер-министра Кира Стармера. Борис Джонсон метит на его место, поэтому в последнее время «засуетился», считает политолог.