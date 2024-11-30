«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 08:10

В откровениях Джонсона о прокси-войне Запада против России нашли его личную выгоду

Эксперт Светов: Экс-премьер Британии Джонсон хочет вернуться в большую политику

Борис Джонсон. Обложка © Wikipedia

Борис Джонсон. Обложка © Wikipedia

Слова Бориса Джонсона об участии Запада в прокси-войне с Россией свидетельствуют о его желании вернуться в большую политику. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов.

«Он человек с огромными амбициями, который всегда гордился тем, что ему удалось решить такую задачу, как вывести Великобританию из ЕС, а потом его взяли и выкинули. Ему дали какую-то мифическую должность координатора помощи Украине, на которой он непонятно чем занимался. Теперь Джонсон хочет вернуться, поэтому всё время о себе напоминает», — высказался эксперт в беседе с Инфо24.

«Орали Калинку»: Борис Джонсон восхитился русской культурой, вспомнив о поездке в СССР
«Орали Калинку»: Борис Джонсон восхитился русской культурой, вспомнив о поездке в СССР

Светов добавил, что в Великобритании растёт недовольство налоговой политикой, которую проводят лейбористы. Из-за этого граждане королевства требуют досрочной отставки действующего премьер-министра Кира Стармера. Борис Джонсон метит на его место, поэтому в последнее время «засуетился», считает политолог.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Daily Telegraph признал, что Запад вовлечён в прокси-войну с РФ, так как воюет против неё чужими руками. Также политик отметил, что Лондон несёт «моральную ответственность» за положение, в котором оказалась Украина.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Борис Джонсон
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar