Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, будучи школьник, посещал с классом СССР в 80-х годах прошлого века и пел там «Калинку» и «Дубинушку». Об этом политик написал в своей книге воспоминаний Unleashed («Развязанный»).

Джонсон назвал себя русофилом и отметил, что его увлечение началось с показного чтения Фёдора Достоевского в детстве, а возросло благодаря созданному Джоном Феннеллом для издательства Penguin курсу русского языка, по которому будущий премьер Британии сдавал экзамен в старших классах.

«В 16 возрасте его [увлечение] обильно удобрила школьная поездка в Москву, в Ленинград, как город тогда назывался, и в страны Балтии, когда мы до беспамятства пили водку и орали «Дубинушку» и «Калинку», пока соседи по гостинице не начинали стучать нам в стену», — написал бывший британский премьер-министр.

Джонсон выражал уверенность, что после распада СССР «великая и откровенно европейская [российская] цивилизация быстро примкнёт к сообществу демократий». Также бывший премьер-министр Британии вспомнил, что в 2000 году в еженедельнике The Spectator заочно спорил с экс-лидером США Биллом Клинтоном, что Россия не сможет попасть в ЕС и НАТО. Политик считает, что частичной причиной плохих отношений между Западом и РФ стало расширение Североатлантического альянса в 1999 году. По словам Джонсона, Россия была не готова принять точку зрения о том, что НАТО не угрожает стране.

Также бывший премьер-министр Британии пишет в своей книге, что с одной стороны Лондон недооценивал возможности и амбиции Москвы в ходе событий августа 2008 года и в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Джонсон раскритиковал нормандский формат переговоров по Украине. Политик признался, что в 2017 году в Москве не смог найти общий язык с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ни по украинскому, ни по сирийскому вопросам.