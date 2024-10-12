«Это чушь»: Джонсон отрицает свою роль в срыве мира на Украине

В вышедших несколько дней назад мемуарах под названием Unleashed бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился впечатлениями от первой поездки в Киев вскоре после начала специальной военной операции в 2022 году. Также он дал ответ на обвинения в срыве мирных переговоров.

Бывший премьер-министр удивлён, что на него была возложена вина за срыв мирных переговоров по украинскому конфликту. Подобного мнения придерживаются в Германии и ещё ряде стран, приводит слова Джонсона РБК. Он заявил, что договорённостям помешала принципиальность украинских властей, которая не хотела даже слышать условия российской стороны. Джонсон заметил, что согласившись тогда на условия РФ, Зеленский провёл бы в кресле президента не более пяти минут.

Более того, утверждает Джонсон, предложения Москвы образца весны 2022 года «по сути предполагали унижение Украины, превращение независимой страны вновь в вассала России». Поездку в Киев он объяснил тем, что ему нужно было заверить Зеленского в своей поддержке. Он не планировал предотвращать или «топить прекрасный мирный план» президента РФ Владимира Путина.