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27 февраля, 18:58

Олланд призвал европейцев нанести удар по кошельку Трампа

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал нанести удар по самому уязвимому месту главы США Дональда Трампа — его кошельку. Об этом политик заявил в интервью телеканалу BFMTV.

«Дональд Трамп реагирует только на кошелёк, на деньги. <...> Мы — европейцы и французы — должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный»,сказал Олланд.

Экс-лидер Франции объяснил такую суровость по отношению к президенту Штатов. По его словам, тот в недопустимой манере требует с Украины редкоземельные металлы, и за это экономика США должна поплатиться.

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Ранее стало известно, кто из чиновников Незалежной будет подписывать с американской стороной соглашения по полезным ископаемым. Кабмин Украины получил это главе МИД Андрею Сибиге и вице-премьеру Юлии Свириденко.

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ТАСС / EPA / POOL / STEPHANIE LECOCQ

Юрий Лысенко
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