Олланд призвал европейцев нанести удар по кошельку Трампа

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал нанести удар по самому уязвимому месту главы США Дональда Трампа — его кошельку. Об этом политик заявил в интервью телеканалу BFMTV.

«Дональд Трамп реагирует только на кошелёк, на деньги. <...> Мы — европейцы и французы — должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал Олланд.

Экс-лидер Франции объяснил такую суровость по отношению к президенту Штатов. По его словам, тот в недопустимой манере требует с Украины редкоземельные металлы, и за это экономика США должна поплатиться.