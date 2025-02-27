В ГД спрогнозировали, сколько ещё Зеленский будет «вилять задом» перед США, меняя условия сделки по металлам

Зеленский ведь в принципе врёт, как дышит. Следует вспомнить хотя бы, с какими миротворческими лозунгами он пришёл к власти и в какую войну столкнул страну, едва получив президентское кресло. Он сам придумал аферу с редкоземельными металлами, предлагая их взамен на американскую помощь, хотя само наличие этих месторождений на Украине — большой вопрос. А когда США за эту идею зацепились, немедленно стал юлить, добиваясь каки-то новых условий в договоре.