В ГД спрогнозировали, сколько ещё Зеленский будет «вилять задом» перед США, меняя условия сделки по металлам
Журавлёв: Зеленский будет вилять по редкозёмам, пока США не поставят к стенке
Владимир Зеленский будет продолжать юлить по вопросу сделки с США по редкоземельным металлам, пока его не припрут к стенке. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя публикацию The Economist.
Зеленский ведь в принципе врёт, как дышит. Следует вспомнить хотя бы, с какими миротворческими лозунгами он пришёл к власти и в какую войну столкнул страну, едва получив президентское кресло. Он сам придумал аферу с редкоземельными металлами, предлагая их взамен на американскую помощь, хотя само наличие этих месторождений на Украине — большой вопрос. А когда США за эту идею зацепились, немедленно стал юлить, добиваясь каки-то новых условий в договоре.
По мнению Журавлёва, Зеленский так и будет «вилять задом», пока Соединённые Штаты не припрут его к стенке и не заставят подписать документы. Парламентарий прогнозирует, что это произойдёт уже в ближайшее время.
«Но проблема в том, что и подпись его ровным счётом ничего не значит. Оказавшись в привычной для себя киевской среде, Зеленский немедленно возьмёт свои слова обратно, как не раз уже бывало», — заключил депутат.
Напомним, ранее издание The Economist сообщило, что Владимир Зеленский не подпишет экономическое соглашение с США, которое должно быть заключено после рамочной сделки по редкоземельным металлам. Согласно информации СМИ, лидеру киевского режима необходимы гарантии безопасности для Незалежной, только в этом случае документ может быть подписан. При этом сам Зеленский сейчас уже на пути в Штаты, где, как предполагается, будет подписано соглашение по редкоземельным металлам. Документ ранее слили в Сеть.
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