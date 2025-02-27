Самолёт Зеленского вылетел из Польши в США
Самолёт Владимира Зеленского вылетел из Польши и летит через Европу в сторону США. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
При этом Guardian уточняет, что по пути глава киевского режима залетит в Дублин, где встретится с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал, что Зеленский может совершить визит в Соединённые Штаты уже 28 февраля. Предполагается, что целью визита бывшего комика в Вашингтон станет подписание соглашения по редкоземельным металлам. Документ ранее слили в Сеть. В то же время глава Госдепа Марко Рубио подтвердил, что США всё ещё не согласовали сделку с Украиной, и работа над ней продолжается.
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