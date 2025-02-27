Самолёт Зеленского вылетел из Польши в США

Самолёт Владимира Зеленского вылетел из Польши и летит через Европу в сторону США. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

При этом Guardian уточняет, что по пути глава киевского режима залетит в Дублин, где встретится с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.