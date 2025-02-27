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Регион
27 февраля, 11:19

Самолёт Зеленского вылетел из Польши в США

Самолёт Владимира Зеленского вылетел из Польши и летит через Европу в сторону США. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

При этом Guardian уточняет, что по пути глава киевского режима залетит в Дублин, где встретится с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Зеленский через сделку о недрах пытается «продать воздух» США
Зеленский через сделку о недрах пытается «продать воздух» США

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал, что Зеленский может совершить визит в Соединённые Штаты уже 28 февраля. Предполагается, что целью визита бывшего комика в Вашингтон станет подписание соглашения по редкоземельным металлам. Документ ранее слили в Сеть. В то же время глава Госдепа Марко Рубио подтвердил, что США всё ещё не согласовали сделку с Украиной, и работа над ней продолжается.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Александра Вишнякова
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