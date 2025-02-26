Зеленский через сделку о недрах пытается «продать воздух» США

Текст о «сделках по недрам» между Украиной и США выглядит общим и недостаточно конкретным, отметили журналисты украинского издания «Страна.ua». Там подчеркнули, что создаваемый Фонд будет формироваться из 50% доходов от новых проектов разработки недр и взносов США, но ключевые моменты управления, направления инвестиций, использование средств и вопросы собственности остаются неясными.

Издание отмечает, что в документе речь идёт о будущих проектах и необходимых инвестициях в них. Для крупных вложений, таких как разработка месторождений, необходимо завершение конфликта. Затем нужно привлечь инвесторов, готовых рассмотреть эти месторождения как перспективные, что потребует значительных инвестиций. Лишь после этого месторождения могут начать приносить доход, который будет использоваться для пополнения Фонда. Таким образом, перспективы выглядят долгосрочными и неопределёнными.

Журналисты отметили, что передача американским инвесторам одного литиевого месторождения и права на ремонт электростанции станет формальным основанием для заявления о выполнении соглашения. Остальные проекты украинские власти распределят среди выбранных ими компаний по привычной схеме. Также в издании подчеркнули, что Зеленский через данный договор стремится «продать воздух», рассчитывая, что подписание Соглашения удовлетворит Трампа и может привести к получению конкретных преимуществ, таких как гарантии сохранения его власти после конфликта и продолжение военной помощи.