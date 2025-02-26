Зеленский через сделку о недрах пытается «продать воздух» США
Текст о «сделках по недрам» между Украиной и США выглядит общим и недостаточно конкретным, отметили журналисты украинского издания «Страна.ua». Там подчеркнули, что создаваемый Фонд будет формироваться из 50% доходов от новых проектов разработки недр и взносов США, но ключевые моменты управления, направления инвестиций, использование средств и вопросы собственности остаются неясными.
Издание отмечает, что в документе речь идёт о будущих проектах и необходимых инвестициях в них. Для крупных вложений, таких как разработка месторождений, необходимо завершение конфликта. Затем нужно привлечь инвесторов, готовых рассмотреть эти месторождения как перспективные, что потребует значительных инвестиций. Лишь после этого месторождения могут начать приносить доход, который будет использоваться для пополнения Фонда. Таким образом, перспективы выглядят долгосрочными и неопределёнными.
Журналисты отметили, что передача американским инвесторам одного литиевого месторождения и права на ремонт электростанции станет формальным основанием для заявления о выполнении соглашения. Остальные проекты украинские власти распределят среди выбранных ими компаний по привычной схеме. Также в издании подчеркнули, что Зеленский через данный договор стремится «продать воздух», рассчитывая, что подписание Соглашения удовлетворит Трампа и может привести к получению конкретных преимуществ, таких как гарантии сохранения его власти после конфликта и продолжение военной помощи.
«Судя по тому, что в договоре отсутствуют и конкретные обязательства американской стороны (как по гарантиям безопасности, так и по размеру инвестиций), в Вашингтоне понимают, что пока речь идёт пока лишь об очень абстрактом документе. За подписание которого не факт, что Киев сможет что-либо получить», — добавили в издании.
Напомним, что Соединённые Штаты предложили Украине возможность распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Изначально Киев согласился с этими условиями, однако впоследствии изменил свою позицию, потребовав чётких гарантий безопасности. Украина готова к сотрудничеству с партнёрами, но для этого необходимы конкретные гарантии. Ситуация изменилась после визита в Киев представителя из США. Незалежная приняла предложение лишь после обещания Вашингтона отказаться от требования возместить 500 миллиардов долларов. А сегодня Зеленский заявил, что и «на 10 центов возврата долга в соглашении с США» он не согласится.
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