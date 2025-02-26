Владимир Зеленский заявил, что и «на 10 центов возврата долга в соглашении с США» он не согласится. По словам украинского политика, иначе можно создать прецедент.

«Я не пойду на возврат даже 10 центов, если они будут указаны как долг. Иначе — это прецедент», — заявил лидер киевского режима.

По словам Зеленского, для него важнее всего, что Украина не влезла ни в какие долги. Он уверяет, что в соглашении по недрам с США нет ни $500 млрд долга, ни $350 млрд, ни $100 млрд, поскольку это было бы нечестно по отношению к его стране. Также главарь киевского режима пообещал, что 50% доходов от продажи редкоземельных ресурсов будут направляться в специальный инвестиционный фонд. Помимо этого, Украина также должна завершить аудит и урегулировать вопрос лицензий на добычу стратегического сырья.