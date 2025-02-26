Зеленский отказался вернуть США даже 10 центов, если они будут указаны как долг
Зеленский: Я не пойду и на 10 центов возврата долга в рамках сделки с США
Владимир Зеленский заявил, что и «на 10 центов возврата долга в соглашении с США» он не согласится. По словам украинского политика, иначе можно создать прецедент.
«Я не пойду на возврат даже 10 центов, если они будут указаны как долг. Иначе — это прецедент», — заявил лидер киевского режима.
По словам Зеленского, для него важнее всего, что Украина не влезла ни в какие долги. Он уверяет, что в соглашении по недрам с США нет ни $500 млрд долга, ни $350 млрд, ни $100 млрд, поскольку это было бы нечестно по отношению к его стране. Также главарь киевского режима пообещал, что 50% доходов от продажи редкоземельных ресурсов будут направляться в специальный инвестиционный фонд. Помимо этого, Украина также должна завершить аудит и урегулировать вопрос лицензий на добычу стратегического сырья.
«Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны. Если в следующем соглашении будет условие, что новая помощь не будет бесплатной — я не буду играть. Скажут что — мы будем возвращать», — пояснил украинский политик.
Владимир Зеленский очень не хотел подписывать соглашение с США, но его прогнули. Вашингтон отказался от стопроцентной доли, но вместе с тем не стал включать в сделку пункт о предоставлении гарантий безопасности. Бывший британский премьер Джонсон заявил, что это грабёж, с которым Украине придётся смириться. А вот в украинском Минобороны очень рады договору на таких условиях.
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