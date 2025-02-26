Зеленский снизил на €2 млн цену «проклятой» виллы в Тоскане, которую не может продать 3 год

Владимир Зеленский пытается уже третий год подряд продать свою роскошную виллу в итальянской Тоскане, сейчас цена на дом снижена до 2,5 миллиона евро, при том что стартовая стоимость достигала 4,5 миллиона евро. Об этом пишет Mash.

Вилла четы Зеленских в Тоскане. Фото © Telegram / Mash

Вилла четы Зеленских в Тоскане. Фото © Telegram / Mash

Площадь особняка — 400 квадратов, он находится в престижном курортном городке Форте-дей-Марми прямо на берегу Средиземного моря. Это излюбленное место состоятельных чиновников и бизнесменов из СНГ. Сам дом записан на жену Зеленского Елену, его начали продавать ещё в далёком 2021 году, но высокая цена отпугивала потенциальных покупателей, поэтому недвижимость просто сдавалась в аренду.

Вилла четы Зеленских в Тоскане. Фото © Telegram / Mash

Однако после начала СВО даже арендаторов стало найти трудно из-за плохой репутации Зеленского, поэтому цена продажи была резко снижена. Сейчас вилла обветшала, сам участок зарос травой. При этом информация о продаже распространяется не публично, покупка предлагается через знакомых.