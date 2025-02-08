Владимир Зеленский приобрёл резиденцию «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах, которая была построена в качестве подарка для Адольфа Гитлера. Об этом пишет «Другая Украина» со ссылкой на немецкое издание Folge dem Plan.

В материале указывается, что сделка по приобретению особняка в горах состоялась в конце декабря 2024 года. Роль посредника выполняла офшорная компания San Tomaso SRL, собственником которой является Зеленский. Также известна сумма сделки — 14,2 миллиона евро. Как утверждают СМИ, San Tomaso SRL управляет всеми объектами недвижимости семьи Зеленского за пределами Украины.

Пока нельзя с уверенностью утверждать, что Владимир Зеленский действительно додумался до столь одиозного шага, как покупка недвижимости одного из самых кровавых политиков XX века. Впрочем, он уже давно славится безумными заявлениями, так ничего нельзя исключать. Например, недавно киевский главарь заявил, что раз США не хотят принимать Украину в состав НАТО, то им стоит рассмотреть возможность вооружить Киев ядерным оружием «из соображений безопасности».