«Ни совести, ни калькулятора»: В Раде обвинили Зеленского во лжи о гибели 45 тысяч бойцов ВСУ

Владимир Зеленский не обладает ни совестью, ни калькулятором, если считает, что Украина за всё время конфликта с Россией потеряла лишь 45 тысяч бойцов. Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором. Согласно заявлению, у нас 45 тыс. погибших. То есть, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил украинских ребят. Но это же (ложь)», — написал нардеп.

По словам Дубинского, чтобы удостовериться в том, что Зеленский врёт, достаточно посетить любое кладбище на Украине и увидеть, как сотни национальных стягов рдеют над могилами солдат.