«Ни совести, ни калькулятора»: В Раде обвинили Зеленского во лжи о гибели 45 тысяч бойцов ВСУ
Нардеп Дубинский: Слова Зеленского о 45 тыс. погибших солдат ВСУ — ложь
Владимир Зеленский не обладает ни совестью, ни калькулятором, если считает, что Украина за всё время конфликта с Россией потеряла лишь 45 тысяч бойцов. Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором. Согласно заявлению, у нас 45 тыс. погибших. То есть, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил украинских ребят. Но это же (ложь)», — написал нардеп.
По словам Дубинского, чтобы удостовериться в том, что Зеленский врёт, достаточно посетить любое кладбище на Украине и увидеть, как сотни национальных стягов рдеют над могилами солдат.
Ранее Владимир Зеленский дал очередное интервью. Украинский политик с невозмутимым лицом заявил британскому журналисту Пирсу Моргану о том, что за всё время конфликта с Россией ВСУ потеряли лишь 45 тысяч человек погибшими. Если бы это было правдой, то вряд ли ему бы понадобилось компенсировать потери на фронте 18-летними новобранцами, набор которых в ВСУ он недавно анонсировал.
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