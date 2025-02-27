В Британии заявили о нежелании Зеленского подписывать второй договор с Трампом
Economist: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без гарантий для Киева
Владимир Зеленский не подпишет экономическое соглашение с США, которое должно быть заключено после рамочной сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источник. Согласно информации издания, лидеру киевского режима необходимы гарантии безопасности для Незалежной, только в этом случае документ может быть подписан.
«Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включает более широкие гарантии безопасности», — говорится в публикации.
По информации журналистов, в отличие от предварительного соглашения, будущий контракт должен будет пройти процедуру ратификации в Верховной Раде.
Как сообщил Life.ru, Украина согласовала условия поставок полезных ископаемых с США, и подписание соглашения ожидается скоро. Владимир Зеленский отправится в США в пятницу, 28 февраля. В новом соглашении было исключено предыдущее требование Вашингтона о претензии на 500 миллиардов долларов потенциальных доходов от украинских ресурсов. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Киева одобрило решение о подписании договора с США на разработку полезных ископаемых.
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