Владимир Зеленский не подпишет экономическое соглашение с США, которое должно быть заключено после рамочной сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источник. Согласно информации издания, лидеру киевского режима необходимы гарантии безопасности для Незалежной, только в этом случае документ может быть подписан.

«Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включает более широкие гарантии безопасности», — говорится в публикации.

По информации журналистов, в отличие от предварительного соглашения, будущий контракт должен будет пройти процедуру ратификации в Верховной Раде.